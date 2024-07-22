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Похудевшая на 35 кг Бьянка похвасталась фигурой в купальнике

Похудевшая на 35 кг Бьянка похвасталась фигурой в купальнике, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 11:20 Фото: Instagram/biankarnb
Одна из первых исполнителей R&B в России Татьяна Липницкая (более известна как Бьянка), которая недавно похвасталась похудением на 35 кг, улетела на отдых в Пхукет (Таиланд). Оттуда артистка уже поделилась фотографиями в купальнике, которые вызвали восторг у ее фанатов, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков, в которых белорусская и российская R&B-исполнительница предстала в красном раздельном купальнике, она опубликовала в Instagram.

В комментариях фолловеры закидали Бьянку комплиментами, отметив, что у нее – идеальная фигура:

  • "Уау! Фигура – огонь!"
  • "Королева русского рнб".
  • "Идеальная фигура у вас".
  • "Вы шикарны, только молодеете".
  • "Это же та самая фигура из 2010-го! Шикарная".
  • "Очень крутая женщина. Горжусь, что есть девушки, которые сделали и добились популярности за счет своего трудолюбия!"

В конце июня артистка рассказала, что похудела на 35 кг, и поделилась фотографиями до и после.

В феврале 2024 года Бьянка рассказывала, что готовится к операции – липосакции живота и увеличению ягодиц. За месяц до этого она похудела на 32 кг. А 2 марта стало известно, что R&B-исполнительница выписалась домой после пластической операции. По ее словам, операция прошла успешно.

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