Похудевшая на 35 кг Бьянка похвасталась фигурой в купальнике

Одна из первых исполнителей R&B в России Татьяна Липницкая (более известна как Бьянка), которая недавно похвасталась похудением на 35 кг, улетела на отдых в Пхукет (Таиланд). Оттуда артистка уже поделилась фотографиями в купальнике, которые вызвали восторг у ее фанатов, сообщает Zakon.kz.

Серию снимков, в которых белорусская и российская R&B-исполнительница предстала в красном раздельном купальнике, она опубликовала в Instagram.

В комментариях фолловеры закидали Бьянку комплиментами, отметив, что у нее – идеальная фигура:

"Уау! Фигура – огонь!"

"Королева русского рнб".

"Идеальная фигура у вас".

"Вы шикарны, только молодеете".

"Это же та самая фигура из 2010-го! Шикарная".

"Очень крутая женщина. Горжусь, что есть девушки, которые сделали и добились популярности за счет своего трудолюбия!"

В конце июня артистка рассказала, что похудела на 35 кг, и поделилась фотографиями до и после.

В феврале 2024 года Бьянка рассказывала, что готовится к операции – липосакции живота и увеличению ягодиц. За месяц до этого она похудела на 32 кг. А 2 марта стало известно, что R&B-исполнительница выписалась домой после пластической операции. По ее словам, операция прошла успешно.