Российскую певицу Бьянку ограбили в собственном доме

Российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, что в ее дом проникли грабители, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала певица в соцсетях, у нее пропали сережки Cartier и браслет Tiffany.

По словам знаменитости, преступников было двое.

"Они пролезли через окно – там, где ходят коты. У меня по дому летал попугай, мой Боб, воры, видимо, его испугались и убежали. Тем не менее пропали сережки Cartier и браслет Tiffany", – поделилась Бьянка с фолловерами.

Певица добавила: по ее предположениям, воры знали, чей дом собираются ограбить. Но звезда решила, что не будет обращаться в полицию.

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