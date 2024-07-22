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Видео сына Али Окапова умилило казахстанцев

Акерке Буркитбай поздравила супруга с днем рождения, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 19:30 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
22 июля супруга известного казахстанского певца Али Окапова опубликовала видео с их сыном и еще раз поздравила супруга с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Ролик солистка группы Assyl Акерке Буркитбай разместила в Instagram. Под песню Ксении Минаевой "Ты любишь меня? Конечно, какие вопросы" артистка удачно скомпоновала видео сына, который будто отвечает отцу. Поклонники с восторгом отметили этот момент:

– Классно подогнали!

– Классно получилось! Будто сам сказал!

– Здоровья папе, пусть все будет хорошо.

Ранее Акерке Буркитбай в честь дня рождения супруга на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.

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Буркитбай Акерке Окапов Али 2024 год
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