Видео сына Али Окапова умилило казахстанцев
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
22 июля супруга известного казахстанского певца Али Окапова опубликовала видео с их сыном и еще раз поздравила супруга с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Ролик солистка группы Assyl Акерке Буркитбай разместила в Instagram. Под песню Ксении Минаевой "Ты любишь меня? Конечно, какие вопросы" артистка удачно скомпоновала видео сына, который будто отвечает отцу. Поклонники с восторгом отметили этот момент:
– Классно подогнали!
– Классно получилось! Будто сам сказал!
– Здоровья папе, пусть все будет хорошо.
Ранее Акерке Буркитбай в честь дня рождения супруга на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.
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