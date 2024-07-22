Видео сына Али Окапова умилило казахстанцев

22 июля супруга известного казахстанского певца Али Окапова опубликовала видео с их сыном и еще раз поздравила супруга с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Ролик солистка группы Assyl Акерке Буркитбай разместила в Instagram. Под песню Ксении Минаевой "Ты любишь меня? Конечно, какие вопросы" артистка удачно скомпоновала видео сына, который будто отвечает отцу. Поклонники с восторгом отметили этот момент:

– Классно подогнали! – Классно получилось! Будто сам сказал! – Здоровья папе, пусть все будет хорошо.

Ранее Акерке Буркитбай в честь дня рождения супруга на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.