Супруга Али Окапова поздравила его с днем рождения
Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга известного казахстанского певца Али Окапова 22 июля поздравила его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.
"С днем рождения", – написала она под постом.
Отметим, что семейная пара с друзьями сейчас находится на отдыхе во Вьетнаме.
Певцу исполнилось 33 года.
Ранее сообщалось, что Али Окапов нежно вспомнил событие 12-летней давности, связанное с актрисой Аружан Джазильбековой.
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