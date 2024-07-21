Супруга Али Окапова поздравила его с днем рождения

Супруга известного казахстанского певца Али Окапова 22 июля поздравила его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий.

"С днем рождения", – написала она под постом.

Отметим, что семейная пара с друзьями сейчас находится на отдыхе во Вьетнаме.

Певцу исполнилось 33 года.

Ранее сообщалось, что Али Окапов нежно вспомнил событие 12-летней давности, связанное с актрисой Аружан Джазильбековой.

