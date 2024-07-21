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Супруга Али Окапова поздравила его с днем рождения

Супруга Али Окапова поздравила его с днем рождения , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 01:51 Фото: Instagram/akerkeburkitbay
Супруга известного казахстанского певца Али Окапова 22 июля поздравила его с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Солистка группы Assyl Акерке Буркитбай на своей странице в Instagram выложила серию семейных фотографий. 

"С днем рождения", – написала она под постом. 

Отметим, что семейная пара с друзьями сейчас находится на отдыхе во Вьетнаме. 

Певцу исполнилось 33 года. 

Ранее сообщалось, что Али Окапов нежно вспомнил событие 12-летней давности, связанное с актрисой Аружан Джазильбековой. 

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