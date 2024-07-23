Киркоров и Успенская после суда продолжили разборки в соцсетях

Несмотря на то, что суд уже прошел и решение вынесено, скандал между исполнительницей русского шансона Любовью Успенской и эстрадным певцом Филиппом Киркоровым не утихает. Артисты продолжили свои разборки в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

22 июля 2024 года стало известно, что Успенская по решению суда выплатит Киркорову 70 тыс. рублей (более 375 тыс. тенге) за оскорбление его чести и достоинства. Адвокат Елена Сенина осталась довольна проигрышем своей клиентки Народному артисту РФ и назвала решение суда торжеством справедливости.

Сначала решение прокомментировала исполнительница русского шансона.

"Суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тыс. рублей. Видимо, "чаевые". Просил он с меня 10 млн за свои "страдания". Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил 1 млн рублей. Отличная сделка. А я говорила, что не надо со мной связываться. Еще раз спасибо моему адвокату Елене Сениной", – написала накануне Любовь Успенская.

Также она обратилась к королю российской эстрады, написав: "Филя, возьмешь мелочью?"

Позднее о суде высказался и сам Филипп.

"Еще раз убеждаюсь в верховенстве закона в нашей стране. Ко мне может быть какое угодно отношение, но за публичное оскорбление Народного артиста России придется отвечать. Я с гордостью ношу это звание, данное мне моей родной страной и признанное моим слушателем, всегда его буду защищать. (Немного жаль, что сумма иска не та, что я просил, эти деньги были бы нужнее благотворительным фондам, чем ответчику, но и 280 тыс. рублей принесут пользу тому, кому они нужны)", – написал Киркоров.

По его словам, "иск был задуман для того, чтобы напомнить всем, и в особенности публичным людям, что за свои слова и поступки надо отвечать".

"Мы все несем ответственность за то, что мы делаем и говорим. Не все надо оценивать в деньгах, не в них счастье. А моя репутация дороже денег. Поэтому для меня важно было добиться правосудия! Чтобы Любовь Залмановна Успенская и другие особи впредь думали, прежде чем оболгать и оскорбить публично человека. Идея Успенской, очевидно, была навеяна русской классической литературой: "Ах Люба, как она сильна, коль чушь несет на Короля". Любовь Успенская не хотела извиняться как артист и человек, а теперь будет извиняться как субъект". Филипп Киркоров

Певец поблагодарил адвоката Александра Добровинского за победу и "торжество правосудия".

"Пункты, которые постановил суд... Одно из первых: суд обязал Любовь Успенскую опровергнуть слова, которые она наговорила, и принести публичные извинения", – заключил Филипп Киркоров.

Напомним, в интервью Алене Жигаловой Успенская назвала Киркорова женоненавистником. По решению суда в течение 10 дней оно должно быть удалено со всех интернет-ресурсов.