70-летняя Любовь Успенская пожаловалась на трудную жизнь

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская записала необычное видеообращение к подписчикам. Певице, лежащей на кровати, наносят макияж, а она рассказывает о плохом самочувствии, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 8 сентября 2024 года на странице в Instagram артистка сделала заявление:

"Дорогие мои поклонники, я знаю, что вы ждете меня в Анапе и в Сочи, и будьте уверены, я вас не подведу, несмотря ни на что! С любовью, ваша Люба".

На кадрах опубликованного видео многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" объяснила происходящее.

"Представляете, я сегодня встала и у меня такая головная боль. Я не в состоянии даже собраться. Приняла таблетку. И мой замечательный стилист пытается меня собрать на концерт. Да, тяжела, конечно, жизнь артиста. Но концерт я никогда не отменю". Любовь Успенская

Однако вместо слов утешения и сочувствия Успенская получила шквал негативных комментариев.

Вся жизнь праздник... Постой у стола операционного или самолет посади с сотней пассажиров, сядь за руль трейлера или будь учителем с сегодняшними детьми и их родителями. ...Тяжела жизнь артиста. Насмешили. Гуляют, поют, пьют и так им тяжело...

А не надо никуда ехать! Освободите сцену молодым талантам, которые выигрывают "Голос"! Куда вы их всех сливаете! Нужно наконец признать, что время ушло и зрители хотят глоток свежего воздуха!

Не нойте! Люди за копейки ходят на работу... и не такие больные.

Очень тяжелая жизнь, когда лежа красят.

Жадность фраера погубит.

Пора отдыхать на пенсию, – пишут пользователи Сети.

22 июля 2024 года стало известно, что Успенская по решению суда выплатит Филиппу Киркорову 70 тыс. рублей (более 375 тыс. тенге) за оскорбление его чести и достоинства. Адвокат Елена Сенина осталась довольна проигрышем своей клиентки и назвала решение суда торжеством справедливости.