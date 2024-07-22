Успенская по решению суда выплатит Киркорову солидную сумму

Адвокат Елена Сенина осталась довольна проигрышем в суде своей клиентки певицы Любови Успенской народному артисту России Филиппу Киркорову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, Сенина обратила внимание на то, что своему адвокату Александру Добровинскому Киркоров выплатил гонорар, сильно превышающий выигранную сумму. Решение суда она назвала торжеством справедливости.

"Сегодня суд оценил честь и достоинство артиста в 70 тыс. рублей (более 375 тыс. тенге), учтя при этом все наши доказательства и характеризующий материал. Добавлю, что адвокату Добровинскому Киркоров заплатил 1 млн рублей (более 5 млн тенге). Считайте сами!" – заключила адвокат.

Отмечается, что по решению суда в течение 10 дней интервью Алене Жигаловой, в котором Успенская назвала Киркорова женоненавистником, должно быть удалено со всех интернет-ресурсов.

Ранее популярный казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас впервые вышел на связь со своими подписчиками в Instagram после выхода на свободу. Отметим, что его задержали за драку и нецензурную брань в самолете.