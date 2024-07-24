Иосиф Пригожин призвал лечить оскандалившуюся Глюкозу

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин внес свою лепту, резко высказавшись о непристойном поведении певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) на концерте, сообщает Zakon.kz.

55-летний медиаменеджер считает, что артистке нужна помощь. Детали разговора с артистом приводит Telegram-канал "Звездач".

Также в беседе Пригожин подчеркивает: "Подобное отношение является неуважением к зрителям и к организаторам".

"Если ты не в состоянии выступать и уважать зрителей, то как минимум нужно извиниться и не выходить на сцену. Это безобразие, не хочу, чтобы это видели мои дети и внуки. Деятели искусства несут ответственность за все, что они делают, невозможно позволять себе подобные вещи". Иосиф Пригожин

Также в продолжении он отмечает, что состояние исполнительницы хита "Снег идет" вызвал вовсе не алкоголь. По его словам, "это похоже на что-то другое".

"Если мы сейчас SOS не будем кричать, мы еще и погубим этого человека. По сути, ей нужна помощь, ее нужно начать лечить, если мы хотим, чтобы она продолжала выступать". Иосиф Пригожин

38-летняя российская поп-певица ошеломила зрителей. Очевидцы рассказывают, что на концерте, прошедшем 20 июля, певица пела под фонограмму, а также "чесалась, задавая глупые вопросы аудитории". Другие добавляют, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Позднее певица извинилась за свое поведение и объяснила причины. Она опубликовала пост, где рассказала, что принимает снотворное и антидепрессанты после смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.