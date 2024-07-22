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Комментаторы атакуют соцсети Глюкозы после скандального выступления

Брови искала? Комментаторы атакуют соцсети Глюкозы после скандального выступления, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 12:23 Фото: Instagram/glukozamusic
38-летняя российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, ошеломила зрителей на концерте в Красноярке. Пока артистка и ее представитель хранят молчание, пользователи Сети не дремлют и наперебой пишут отзывы, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказывают, что на концерте, прошедшем 20 июля, певица пела под фонограмму, а также "чесалась, задавая глупые вопросы аудитории". Другие добавляют, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Телеграм-канала Baza, в ее райдер входила бутылка коньяка, но она "стояла нетронутая".

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Глюкоза шокировала зрителей поведением на концерте в Красноярске
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  • Многие, наверное, сейчас зашли на страницу после последнего выступления?
  • Дайте угадаю. "Было очень плохо. Плюс организм дал сбой, температура. Выпила буквально пятьдесят грамм с организаторами, чтобы разогреть связки. Но алкоголь странно подействовал. Больше никогда такого не повторится. Обязательно приеду к вам в город с бесплатным концертом и подарками". Я ничего не забыла, не перепутала?
  • Как показывает опыт с бровями Джигана и Матранга – дело плохо.
  • Кто тоже зашел просто почитать комментарии?
  • Неужели в команде нет людей, которые видят, что человеку нельзя на сцену.
  • Ты протрезвела после концерта? Позорище!
  • Не смейте больше приезжать в Красноярск.
  • Пересолила борщ или переборщила с солью? – отмечают пользователи.

Стоит отметить, что среди них и много тех, кто встал на сторону исполнительницы хита "А снег идёт":

  • Вот никого не волнует, почему человек был в таком состоянии? Не удивляйтесь, что мир жестокий, потому что он состоит из вас.
  • Вы заметили, как люди радуются прям, когда кто-то оступился?
  • Прям вот читаю комментарии и думаю, вы все реально такие святые?
  • Стыдно должно быть вам, тем, кто тут язвит и насмехается. Все мы люди и все имеют право на ошибку.

Напомним, что в конце 2023 года блогер приняла участие в "голой вечеринке", которую устроила Настя Ивлеева. Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал.

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После этого выступления Глюкозы стали отменять, а Фадеев сообщил о перезапуске проекта без Натальи Чистяковой-Ионовой.

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