Олег Газманов рассказал, как отметил 73-летие
Фото: Instagram/oleggazmanov
Народному артисту России 22 июля 2024 года исполнилось 73 года. Композитор поделился с подписчиками, как провел праздничный день, сообщает Zakon.kz.
Отрывки своего концерта певец разместил на личной странице в Instagram 24 июля 2024 года.
"В этом году 73! И вместо одного традиционного концерта на мой день рождения мы сделали два. И оба концерта прошли в переполненном зале в Светлогорске и были невероятными по атмосфере! Спасибо всем, кто там был".Олег Газманов
В дополнении он поблагодарил зрителей.
"Самое важное для меня то, что так много молодежи на концерте у меня еще не было!"Олег Газманов
- Это еще раз доказательство того, что возраст только цифры в паспорте.
- Не надо цифр. Вы прекрасны.
- Вы яркий, позитивный, талантливый, самый любимый исполнитель!
- Ваш драйв – это навсегда.
- Пусть всегда сбывается, все то, о чем мечтается, – оставляют восторженные отзывы поклонники творчества исполнителя хита "Ясные дни".
Материал по теме
В Сети обсуждают концерт Олега Газманова с юной фанаткой
2 июля 2024 года стало известно, что сыну Газманова Родиону испортили день рождения. Почему это произошло, можно прочитать по ссылке.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript