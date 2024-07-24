Олег Газманов рассказал, как отметил 73-летие

Народному артисту России 22 июля 2024 года исполнилось 73 года. Композитор поделился с подписчиками, как провел праздничный день, сообщает Zakon.kz.

Отрывки своего концерта певец разместил на личной странице в Instagram 24 июля 2024 года.

"В этом году 73! И вместо одного традиционного концерта на мой день рождения мы сделали два. И оба концерта прошли в переполненном зале в Светлогорске и были невероятными по атмосфере! Спасибо всем, кто там был". Олег Газманов

В дополнении он поблагодарил зрителей.

"Самое важное для меня то, что так много молодежи на концерте у меня еще не было!" Олег Газманов

Это еще раз доказательство того, что возраст только цифры в паспорте.

Не надо цифр. Вы прекрасны.

Вы яркий, позитивный, талантливый, самый любимый исполнитель!

Ваш драйв – это навсегда.

Пусть всегда сбывается, все то, о чем мечтается, – оставляют восторженные отзывы поклонники творчества исполнителя хита "Ясные дни".

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