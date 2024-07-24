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Защитник Блиновской рассказал, сколько еще она должна государству

Блиновская и ее долги перед налоговой, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 17:59 Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Юрист российской "королевы марафонов" Елены Блиновской рассказал о ее текущем долге перед налоговой. Недавно она оплатила некоторую часть своей задолжности, сообщает Zakon.kz.

По информации, которую юрист марафонщицы, Иван Морозов, предоставил РИА Новости, долг Блиновской перед налоговой сейчас составляет чуть больше 677 млн рублей (более 3,6 млрд тенге) в рамках ее уголовного дела.

"На сегодня основной долг – 677 миллионов 665 тысячи рублей. Уплачено в общей сумме сейчас 230 миллионов 286,5 тысячи", – сказал Морозов.

По словам юриста, это сумма без пеней и штрафов. По неофициальной информации, вместе с ними она может достигать более 1 млрд рублей.

Блиновскую заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

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