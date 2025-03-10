Сергей Соседов словесно уничтожил Елену Блиновскую

Российский музыкальный критик Сергей Соседов часто негативно отзывается об известных персонах. Недавно объектом его резкого высказывания стала гуру марафонов Елена Блиновская, сообщает Zakon.kz.

Еще недавно Блиновская вела богатую жизнь: устраивала роскошные вечеринки, куда приглашала известных персон за многомиллионные гонорары. На широкую ногу Елена жила за счет своих марафонов желаний. Люди охотно скупали эти курсы и даже уверяли, что ее продукт помог им в жизни.

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Сергей Соседов так не считает. В интервью СпецКорр он публично называет Елену Блиновскую мошенницей, которая не помогала людям, а мечтала лишь о больших деньгах. Сергей не понимает, чем вообще Елена привлекала своих клиентов.

"Что меня здесь волнует? Ну вот говорит она, мол, так я живу, у меня замки, я веселюсь, купаюсь в черной икре и так далее. Но простые люди могут верить этому человеку? Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно", – недоумевает критик.

Вряд ли Елена ответит Сергею на жесткую критику – у нее есть другие проблемы. 3 марта суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов и незаконной переправке денег за границу.

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