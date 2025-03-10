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Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов словесно уничтожил Елену Блиновскую

Артист, фото, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 04:40 Фото: wikipedia
Российский музыкальный критик Сергей Соседов часто негативно отзывается об известных персонах. Недавно объектом его резкого высказывания стала гуру марафонов Елена Блиновская, сообщает Zakon.kz.

Еще недавно Блиновская вела богатую жизнь: устраивала роскошные вечеринки, куда приглашала известных персон за многомиллионные гонорары. На широкую ногу Елена жила за счет своих марафонов желаний. Люди охотно скупали эти курсы и даже уверяли, что ее продукт помог им в жизни.

Сергей Соседов так не считает. В интервью СпецКорр он публично называет Елену Блиновскую мошенницей, которая не помогала людям, а мечтала лишь о больших деньгах. Сергей не понимает, чем вообще Елена привлекала своих клиентов.

"Что меня здесь волнует? Ну вот говорит она, мол, так я живу, у меня замки, я веселюсь, купаюсь в черной икре и так далее. Но простые люди могут верить этому человеку? Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно", – недоумевает критик.

Вряд ли Елена ответит Сергею на жесткую критику – у нее есть другие проблемы. 3 марта суд приговорил ее к пяти годам тюрьмы за неуплату налогов и незаконной переправке денег за границу.

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Аксинья Титова
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