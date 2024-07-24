Уникальными кадрами самой высокой горы Казахстана поделился известный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко разместил новые снимки. В этот раз он решил покорить подписчиков великолепными видами пика Хан-Тенгри, сообщает Zakon.kz.
Кадрами он поделился на личной странице в Instagram.
"Повезло сделать интересные снимки этой красивой горы. Хан был ко мне благосклонен и открылся несколько раз! Поймал его с разных ракурсов, в разное время суток. Это самая высокая гора Казахстана – 7010 м, и одна из красивейших вершин мира! Легендарный альпинист Анатолий Букреев говорил, что Хан-Тенгри возможно самая красивая гора в мире. Все из-за его внушительной высоты и пирамидальной симметрии", – написал фотограф.
Также он отметил, что казахстанцам повезло лицезреть подобную красоту в своей стране.
"Я стоял с фотоаппаратом и думал – вот повезло нам казахстанцам, можем видеть такую красоту в своей стране. И да, Хан большую часть времени скрыт за облаками. Лишь изредка открывается взору, как и положено настоящему повелителю неба. Скажу спасибо, что позволил себя запечатлеть. Выбирайте, какое фото понравилось больше всего", – резюмировал Доценко.
Подписчики фотографа высоко оценили уникальные кадры одной из самых высоких вершин Тянь-Шаня:
– Дыхание перехватывает при виде такой грандиозной красоты!
– Все фотографии бесподобные. Какое величие, какая красота!
– Все очень красивые, но третья фотография загадочная, как будто склеили две фотографии.
– Повезло ,так повезло! Это действительно большая удача! Спасибо, Дима!
Ранее Доценко поймал редкий кадр охоты степного орла на суслика.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript