Уникальными кадрами самой высокой горы Казахстана поделился известный фотограф

Кадрами он поделился на личной странице в Instagram.

Также он отметил, что казахстанцам повезло лицезреть подобную красоту в своей стране.

Подписчики фотографа высоко оценили уникальные кадры одной из самых высоких вершин Тянь-Шаня:

– Дыхание перехватывает при виде такой грандиозной красоты!

– Все фотографии бесподобные. Какое величие, какая красота!

– Все очень красивые, но третья фотография загадочная, как будто склеили две фотографии.

– Повезло ,так повезло! Это действительно большая удача! Спасибо, Дима!