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Уникальными кадрами самой высокой горы Казахстана поделился известный фотограф

алматинские горы показал известный фотограф с нового ракурса, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 00:17 Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф Дмитрий Доценко разместил новые снимки. В этот раз он решил покорить подписчиков великолепными видами пика Хан-Тенгри, сообщает Zakon.kz.

Кадрами он поделился на личной странице в Instagram.

"Повезло сделать интересные снимки этой красивой горы. Хан был ко мне благосклонен и открылся несколько раз! Поймал его с разных ракурсов, в разное время суток. Это самая высокая гора Казахстана – 7010 м, и одна из красивейших вершин мира! Легендарный альпинист Анатолий Букреев говорил, что Хан-Тенгри возможно самая красивая гора в мире. Все из-за его внушительной высоты и пирамидальной симметрии", – написал фотограф.

Также он отметил, что казахстанцам повезло лицезреть подобную красоту в своей стране.

"Я стоял с фотоаппаратом и думал – вот повезло нам казахстанцам, можем видеть такую красоту в своей стране. И да, Хан большую часть времени скрыт за облаками. Лишь изредка открывается взору, как и положено настоящему повелителю неба. Скажу спасибо, что позволил себя запечатлеть. Выбирайте, какое фото понравилось больше всего", – резюмировал Доценко.

Подписчики фотографа высоко оценили уникальные кадры одной из самых высоких вершин Тянь-Шаня:

– Дыхание перехватывает при виде такой грандиозной красоты!

– Все фотографии бесподобные. Какое величие, какая красота!

– Все очень красивые, но третья фотография загадочная, как будто склеили две фотографии.

– Повезло ,так повезло! Это действительно большая удача! Спасибо, Дима!

Ранее Доценко поймал редкий кадр охоты степного орла на суслика.

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