Известный фотограф поймал редкий кадр охоты степного орла на суслика
Публикация размещена 18 июля 2024 года. В описании Доценко подчеркнул, что ему удалось сделать редкий кадр.
"Степной орел поймал суслика. Мощные лапы хищника не оставили шансов грызуну и орел добыл себе пропитание".Дмитрий Доценко
Также в подборку он добавил еще несколько интересных птиц Казахстана. Всех ему удалось снять в недавнее время.
"Встречали таких пернатых?" – обратился Доценко к пользователям Сети.
Комментаторы не заставили себя ждать, отметив, что кадры фотографа как всегда прекрасны.
Многие выразили жалость к пойманному суслику.
В основном подписчики в очередной раз поблагодарили профессионала за шанс увидеть красоту и природу родного края.
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Пернатые часто становятся героями работ Доценко. В предыдущий раз на снимках можно было увидеть обыкновенную крякву, лебедя-кликуна, кудрявого пеликана, черного и снежного грифов, свиристеля, степного орла, бородача, синюю птицу, краснокрылого стенолаза, пестрого дятла.