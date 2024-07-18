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Известный фотограф поймал редкий кадр охоты степного орла на суслика

Известный фотограф поймал редкий кадр охоты степного орла, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 12:04 Фото: pixabay
Дмитрий Доценко разместил новые снимки на личной странице в Instagram. В кадр знаменитого фотографа попали птицы Казахстана. Пернатых по достоинству оценили поклонники творчества Доценко, сообщает Zakon.kz.

Публикация размещена 18 июля 2024 года. В описании Доценко подчеркнул, что ему удалось сделать редкий кадр.

"Степной орел поймал суслика. Мощные лапы хищника не оставили шансов грызуну и орел добыл себе пропитание".Дмитрий Доценко

Также в подборку он добавил еще несколько интересных птиц Казахстана. Всех ему удалось снять в недавнее время.

"Встречали таких пернатых?" – обратился Доценко к пользователям Сети.

Комментаторы не заставили себя ждать, отметив, что кадры фотографа как всегда прекрасны.

Многие выразили жалость к пойманному суслику.

В основном подписчики в очередной раз поблагодарили профессионала за шанс увидеть красоту и природу родного края.

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Пернатые часто становятся героями работ Доценко. В предыдущий раз на снимках можно было увидеть обыкновенную крякву, лебедя-кликуна, кудрявого пеликана, черного и снежного грифов, свиристеля, степного орла, бородача, синюю птицу, краснокрылого стенолаза, пестрого дятла.

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