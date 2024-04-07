Алматинский фотограф поделился кадрами гор после дождя
Фото: Instagram/dots_foto
Удивительными снимками алматинских гор после дождя поделился фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.
Фотографии Доценко опубликовал на своей странице в Instagram.
"Горы после дождя великолепны! К этим видам невозможно привыкнуть, каждый раз смотрю с восхищением", – подписал пост автор.
Ранее Дмитрий Доценко поделился кадрами распустившихся тюльпанов.
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