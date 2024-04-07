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Алматинский фотограф поделился кадрами гор после дождя

горы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 17:56 Фото: Instagram/dots_foto
Удивительными снимками алматинских гор после дождя поделился фотограф Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Фотографии Доценко опубликовал на своей странице в Instagram.

"Горы после дождя великолепны! К этим видам невозможно привыкнуть, каждый раз смотрю с восхищением", – подписал пост автор.

Ранее Дмитрий Доценко поделился кадрами распустившихся тюльпанов.

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