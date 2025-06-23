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События

Видео алматинских гор вызвало споры в Казнете

видео алматинских гор вызвало споры в Казнете, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 19:03 Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал новый ролик. По его словам, он решил показать подписчикам две самые высокие точки в Казахстане – Талгар и Хан-Тенгри, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"Нашел место, откуда видно и пик Талгар, и пик Хан-Тенгри. Талгар – самый высокий в Заилийском Алатау. Хан-Тенгри – самый высокий во всем Казахстане. А еще видно огромный массив пика Победы – высшая точка всего Тянь-Шаня – 7439 м. Заметили?" – подписал пост Доценко.

Между тем казахстанцы заподозрили, что на видео совсем не Хан-Тенгри, и развернули в комментариях полемику:

– Как же шикарно! Неописуемо!

– Слишком быстрое видео.

– На Талгаре был. Новая цель и мечта – Хан-Тенгри.

– Это видеосклейка, потому так быстро и показывают. С алматинских гор пик Хан-Тенгри не виден! Он далеко!

– Это не Хан-Тенгри и даже не пятитысячник. И пика Победы на видео тоже нет, хотя с этой точки теоретически могло быть видно.

– Интересно было бы узнать точку.


Ранее алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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