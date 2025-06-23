Видео алматинских гор вызвало споры в Казнете

Видео он опубликовал в Instagram.

Между тем казахстанцы заподозрили, что на видео совсем не Хан-Тенгри, и развернули в комментариях полемику:

– Как же шикарно! Неописуемо!

– Слишком быстрое видео.

– На Талгаре был. Новая цель и мечта – Хан-Тенгри.

– Это видеосклейка, потому так быстро и показывают. С алматинских гор пик Хан-Тенгри не виден! Он далеко!



– Это не Хан-Тенгри и даже не пятитысячник. И пика Победы на видео тоже нет, хотя с этой точки теоретически могло быть видно.

– Интересно было бы узнать точку.