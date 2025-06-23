Видео алматинских гор вызвало споры в Казнете
Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал новый ролик. По его словам, он решил показать подписчикам две самые высокие точки в Казахстане – Талгар и Хан-Тенгри, сообщает Zakon.kz.
Видео он опубликовал в Instagram.
"Нашел место, откуда видно и пик Талгар, и пик Хан-Тенгри. Талгар – самый высокий в Заилийском Алатау. Хан-Тенгри – самый высокий во всем Казахстане. А еще видно огромный массив пика Победы – высшая точка всего Тянь-Шаня – 7439 м. Заметили?" – подписал пост Доценко.
Между тем казахстанцы заподозрили, что на видео совсем не Хан-Тенгри, и развернули в комментариях полемику:
– Как же шикарно! Неописуемо!
– Слишком быстрое видео.
– На Талгаре был. Новая цель и мечта – Хан-Тенгри.
– Это видеосклейка, потому так быстро и показывают. С алматинских гор пик Хан-Тенгри не виден! Он далеко!
– Это не Хан-Тенгри и даже не пятитысячник. И пика Победы на видео тоже нет, хотя с этой точки теоретически могло быть видно.
– Интересно было бы узнать точку.
Ранее алматинский фотограф показал, как обворожительно расцветает плато Асы.
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