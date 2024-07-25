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Павел Прилучный развеселил подписчиков под песню "Ирины Кайратовны"

Павел Прилучный снял видео под песню &quot;Ирины Кайратовны&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 14:04 Фото: Instagram/bugevuge
Популярный российский актер из Казахстана Павел Прилучный отправился с семьей на отдых. Отпуск они решили провести на белоснежном пляже Мальдив, сообщает Zakon.kz.

36-летний ведущий разместил 25 июля 2024 года на странице в Instagram ролик, на кадрах которого он, супруга и дочь танцуют и поют песню казахстанской группы "Ирина Кайратовна" под названием "Айдахар".

"Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьей в отпуск полным составом", – говорится в подписи к публикации.

Армия поклонников звезды сериала "Мажор" поблагодарила его за подаренный позитив.

  • Теперь и у меня заело.
  • Заряжаете позитивом! Обожаю вас.
  • Лучшие.
  • Павел – пушка.
  • Прекрасная семья!
  • Классно получилось, – пишут пользователи Сети.

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Стоит отметить, что сам Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино.

После скандального развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023 году у супругов родился сын, которого назвали Микаэлем.

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