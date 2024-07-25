Павел Прилучный развеселил подписчиков под песню "Ирины Кайратовны"
36-летний ведущий разместил 25 июля 2024 года на странице в Instagram ролик, на кадрах которого он, супруга и дочь танцуют и поют песню казахстанской группы "Ирина Кайратовна" под названием "Айдахар".
"Не нарушаем традицию: каждый год в июле всей семьей в отпуск полным составом", – говорится в подписи к публикации.
Армия поклонников звезды сериала "Мажор" поблагодарила его за подаренный позитив.
- Теперь и у меня заело.
- Заряжаете позитивом! Обожаю вас.
- Лучшие.
- Павел – пушка.
- Прекрасная семья!
- Классно получилось, – пишут пользователи Сети.
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Стоит отметить, что сам Прилучный родился в Шымкенте, в возрасте 13 лет переехал в Россию, где впоследствии сделал карьеру в кино.
После скандального развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023 году у супругов родился сын, которого назвали Микаэлем.