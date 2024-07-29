90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
Поздравлением от мамы продюсер поделился в своем Instagram, под которым написал:
"А ничего, что мне сегодня исполнилось 70 и с этой "кругленькой" датой меня поздравляет мама?"
"Дорогой, любимый сын, я поздравляю тебя с юбилеем. Мы с тобой знакомы больше всего – 70 лет и девять месяцев, которых я тебя ждала. Не так много мам в 90 лет могут поздравить своих сыновей с 70-летием. Но, наверное, не так много сыновей могут услышать поздравления 90-летних мам. Конечно, больше всего я хотела бы быть рядом, глядя тебе в глаза, сказать, как я тебя люблю, уважаю, как горжусь тобой. Ты успел так много сделать и столько радости принести людям, что может, другому надо было несколько жизней для этого. В моих глазах самая большая награда – это любовь и уважение людей, твое отношение к любви. Будь здоровым, дорогой, пиши музыку, она у тебя – прекрасна, мечтай, и пусть мечты сбываются, дорожи близкими, расти достойных детей, они – твое продолжение. И, как говорится, до 120 в окружении семьи, детей, внуков, правнуков и хороших, и верных друзей, будь здоров, дорогой. И, дай Бог, еще тебе много-много радости в жизни", – сказала Светлана Крутая, обращаясь к сыну.
К поздравлениям в комментариях присоединились и подписчики композитора, которых восхитила 90-летняя родительница:
- "Какая чудесная мама".
- "Здоровья вашей маме и вам!"
- "Удивительная мама, здоровья маме".
- "Какие теплые слова, их хотят слышать все дети от своих мам".
- "Хорошо сына воспитала. Здоровья счастья вам и вашей маме".
- "Это настолько восхитительно, что вас поздравляет мама с таким солидным юбилеем! Поздравляем вас и вашу маму за то, что дали этому миру так много прекрасной музыки и песен".
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