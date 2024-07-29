Алсу трогательно обратилась к Игорю Крутому
Фото: Instagram/alsou_a
Российская популярная певица Алсу трогательно поздравила с днем рождения известного эстрадного композитора, продюсера, пианиста Игоря Крутого, которому 29 июля исполнилось 70 лет, сообщает Zakon.kz.
Артистка на своей странице в Instagram опубликовала общие фото с продюсером.
"В моей жизни часто складывается так, что судьба дарит встречи с замечательными людьми. Один из них — это Игорь Яковлевич Крутой. Я неимоверно горжусь, что знакома с Игорем Яковлевичем уже более четверти века, и именно он был одним из главных людей, кто помог мне сделать первые шаги в шоу-бизнесе", – написала Алсу под постом.
Она отметила, что общаться и работать с Крутым неимоверное счастье.
"Он мудрый, чуткий и добрый человек, c потрясающим чувством юмора, талант от Бога. Игорь Яковлевич, я с огромной радостью поздравляю Вас с днем рождения! С юбилеем! Хотелось бы пожелать, чтобы в Вашей жизни было поменьше грустных минут, побольше счастья, гармонии и творческих успехов. И очень надеюсь, что впереди у нас еще не одна "крутая" песня!" – заключила певица.
Ранее сообщалось, что также к Игорю Крутому в его день рождения обратилась 90-летняя мама. Подробнее можно узнать здесь.
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