62-летний Григорий Лепс опубликовал первое фото с молодой возлюбленной

Российский эстрадный певец и музыкальный продюсер Григорий Лепс, которому 16 июля 2024 года исполнилось 62 года, улетел на отдых в Бодрум с молодой возлюбленной Авророй Киба, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram артист впервые опубликовал совместное фото с 18-летнией пассией.

"Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!" – написал под публикацией Григорий Лепс 29 июля.

Подписчики певца в комментариях разделились на два лагеря: одни заявили, что не верят в их пару, а другие – попросили не писать гадости:

"А что даст молодой, Лепс – интересный мужчина".

"Простите… серьезно? Я была о вас лучшего мнения".

"Я настолько кайфую от Лепса, что даже это принимаю".

"Хватит, пожалуйста, здесь писать гадости! Не нравится, не сморите!"

"Ну странно это все. Поверить в это сложно… Как там говорили… поживем подольше – увидим побольше".

"Извините, ну не верю я в эту пару. Или он ее пиарит для чего-то. Или еще что-то. Ну у девочки явно нет любви".

Напомним, впервые в сопровождении молодой спутницы Лепс появился на премии МУЗ-ТВ 14 июня 2024 года.

А 16 июня стало известно, что Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киба. Отмечалось, что девушка еще не дала официального согласия. Позднее, 8 июля, на "Шоу Воли" Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Киба. По его словам, у них все достаточно серьезно.