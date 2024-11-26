Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса пошутила над возлюбленным
Видео, опубликованное 26 ноября 2024 года, начинается с вопроса:
"Аврора, можно с вами сфотографироваться?"
Через некоторое время появляется совместное фото Кибы с 62-летним Григорием Лепсом, на котором написано:
"Конечно, я фанатам не отказываю".
Видимо, таким образом Аврора решила пошутить над возлюбленным.
Кстати, подписчики с восторгом оценили юмор молодой невесты Лепса:
- "Это топ".
- "Обожаю".
- "Великолепно".
- "Самый лучший фанат!"
- "Хорошее чувство юмора".
- "Я считаю, этот рилс лучший на сегодня".
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Отметим, впервые в сопровождении молодой спутницы Лепс появился на премии МУЗ-ТВ 14 июня 2024 года.
А 16 июня стало известно, что Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киба. Отмечалось, что девушка еще не дала официального согласия. Позднее, 8 июля, на "Шоу Воли" Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Киба. По его словам, у них все достаточно серьезно.
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В начале ноября на Rutube-шоу "По душам" с Романом Костомаровым Григорий Лепс заявил о желании иметь детей от своей 18-летней возлюбленной.