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Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса пошутила над возлюбленным

Молодая невеста 62-летнего Григория Лепса, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:56 Фото: wikimedia, Instagram/avrorakiba
18-летняя Аврора Киба, которую называют невестой эстрадного певца и музыкального продюсера Григория Лепса, опубликовала шуточный ролик в своем Instagram. Он связан с ее возлюбленным, сообщает Zakon.kz.

Видео, опубликованное 26 ноября 2024 года, начинается с вопроса:

"Аврора, можно с вами сфотографироваться?"

Через некоторое время появляется совместное фото Кибы с 62-летним Григорием Лепсом, на котором написано:

"Конечно, я фанатам не отказываю".

Видимо, таким образом Аврора решила пошутить над возлюбленным.

Кстати, подписчики с восторгом оценили юмор молодой невесты Лепса:

  • "Это топ".
  • "Обожаю".
  • "Великолепно".
  • "Самый лучший фанат!"
  • "Хорошее чувство юмора".
  • "Я считаю, этот рилс лучший на сегодня".

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Отметим, впервые в сопровождении молодой спутницы Лепс появился на премии МУЗ-ТВ 14 июня 2024 года.

А 16 июня стало известно, что Григорий Лепс сделал предложение своей 18-летней избраннице, студентке МГИМО Авроре Киба. Отмечалось, что девушка еще не дала официального согласия. Позднее, 8 июля, на "Шоу Воли" Григорий Лепс впервые высказался об отношениях с 18-летней Авророй Киба. По его словам, у них все достаточно серьезно.

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В начале ноября на Rutube-шоу "По душам" с Романом Костомаровым Григорий Лепс заявил о желании иметь детей от своей 18-летней возлюбленной.

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