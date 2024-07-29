Сергей Жуков показал мужчину, которого жена заставила прийти на концерт "Руки Вверх!"

Российский певец, солист и лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков опубликовал видео, снятое на концерте поп-группы. И все бы ничего, но фанатов рассмешил любитель футбола, который на концерт пришел ради поддержки супруги, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть, как мужчина сначала смотрит на телефоне футбол. Затем он делает вид, что пританцовывает, при этом не отрывает взгляд от телефона. Но позднее мужчина все-таки ушел в пляс.

"Когда у тебя футбол, но жена захотела на концерт "Руки Вверх!". П – поддержка", – подписал публикацию Сергей Жуков.

Фолловеры артиста посмеялись от души и назвали "героя" публикации идеальным мужем:

"Идеальный муж".

"Это очень смешно".

"Что не сделаешь для любимой женщины".

"Еще и футболку заставила надеть на себя".

"Полное погружение сначала в футбол, а потом в концерт! Надо же так уметь!"

"Раскачался мужчина, еще и команда любимая если выиграла, так просто вечер удался".

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