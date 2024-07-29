Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сергей Жуков показал мужчину, которого жена заставила прийти на концерт "Руки Вверх!"

Сергей Жуков показал мужчину, которого жена заставила прийти на концерт &quot;Руки вверх&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 18:20 Фото: Instagram/sezhukov
Российский певец, солист и лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков опубликовал видео, снятое на концерте поп-группы. И все бы ничего, но фанатов рассмешил любитель футбола, который на концерт пришел ради поддержки супруги, сообщает Zakon.kz.

На кадрах можно увидеть, как мужчина сначала смотрит на телефоне футбол. Затем он делает вид, что пританцовывает, при этом не отрывает взгляд от телефона. Но позднее мужчина все-таки ушел в пляс.

"Когда у тебя футбол, но жена захотела на концерт "Руки Вверх!". П – поддержка", – подписал публикацию Сергей Жуков.

Фолловеры артиста посмеялись от души и назвали "героя" публикации идеальным мужем:

  • "Идеальный муж".
  • "Это очень смешно".
  • "Что не сделаешь для любимой женщины".
  • "Еще и футболку заставила надеть на себя".
  • "Полное погружение сначала в футбол, а потом в концерт! Надо же так уметь!"
  • "Раскачался мужчина, еще и команда любимая если выиграла, так просто вечер удался".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 18:20
Многодетный Сергей Жуков трогательно обратился к жене
, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 18:20

27 июня 2024 года Сергей Жуков захотел вспомнить начало карьеры и попросил подписчиков поделиться архивными снимками и видео.

Читайте также

Торегали Тореали ворвался на чужую свадьбу
Торегали Тореали ворвался на чужую свадьбу
Лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную Опру Уинфри
Лучшая шахматистка Казахстана процитировала известную Опру Уинфри
Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа
Дильназ Ахмадиева испугала бывшего мужа
Динара Халдарова
Россия 2024 год Артисты Музыканты Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: