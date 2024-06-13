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Многодетный Сергей Жуков трогательно обратился к жене

Многодетный Сергей Жуков трогательно обратился к жене, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 13:33 Фото: Instagram/sezhukov
48-летний лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" публично обратился к супруге Регине Бурд. Свое послание музыкант опубликовал на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В подписи к совместному селфи лаконично сказано:

"19 лет абсолютного счастья! Спасибо, малыш".

К поздравлениям присоединились, как звезды шоу-бизнеса, так и армия поклонников:

  • Какие молодцы, столько лет без скандалов и публичных ссор, приятно было увидеть вживую.
  • Даешь каждой девушке по Сереге!
  • Любви и радости каждый день вам!
  • Как же круто, когда есть такие люди!
  • Повезло вам! 19 лет назад вы нашли ту самую, единственную и неповторимую. Так держать ребята.
  • Огромного вам человеческого счастья.

Жуков и Бурд поженились через два года после знакомства, в 2007 году. На данный момент супруги воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона и Эвана.

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Также у Жукова есть старшая дочь Александра от первой супруги.

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