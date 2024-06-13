Многодетный Сергей Жуков трогательно обратился к жене
Фото: Instagram/sezhukov
48-летний лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" публично обратился к супруге Регине Бурд. Свое послание музыкант опубликовал на личной странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
В подписи к совместному селфи лаконично сказано:
"19 лет абсолютного счастья! Спасибо, малыш".
К поздравлениям присоединились, как звезды шоу-бизнеса, так и армия поклонников:
- Какие молодцы, столько лет без скандалов и публичных ссор, приятно было увидеть вживую.
- Даешь каждой девушке по Сереге!
- Любви и радости каждый день вам!
- Как же круто, когда есть такие люди!
- Повезло вам! 19 лет назад вы нашли ту самую, единственную и неповторимую. Так держать ребята.
- Огромного вам человеческого счастья.
Жуков и Бурд поженились через два года после знакомства, в 2007 году. На данный момент супруги воспитывают четверых детей: дочь Нику и сыновей Энджела, Мирона и Эвана.
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Также у Жукова есть старшая дочь Александра от первой супруги.
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