Ерке Есмахан опубликовала нежные фото из Парижа

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 29 июля порадовала подписчиков новыми фото, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала нежные фотографии из Парижа. На снимках Ерке Есмахан позирует на фоне Эйфелевой башни.

На одном из фото она стоит вместе с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim).

"Французские впечатления не отпускают. Прямо сейчас наши спортсмены представляют нашу страну на Олимпиаде в Париже. У нас уже есть первое "золото". Желаю удачи! Пусть флаг Казахстана развевается на вершинах Парижа!" – написала она под постом.

Ранее у Ерке Есмахан спросили, как она влюбила в себя молодого Raim. Подробнее можно узнать здесь.