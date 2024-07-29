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Ерке Есмахан опубликовала нежные фото из Парижа

Ерке Есмахан опубликовала нежные фото из Парижа, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 22:54 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 29 июля порадовала подписчиков новыми фото, сообщает Zakon.kz.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала нежные фотографии из Парижа. На снимках Ерке Есмахан позирует на фоне Эйфелевой башни.

На одном из фото она стоит вместе с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim).

"Французские впечатления не отпускают. Прямо сейчас наши спортсмены представляют нашу страну на Олимпиаде в Париже. У нас уже есть первое "золото". Желаю удачи! Пусть флаг Казахстана развевается на вершинах Парижа!" – написала она под постом.

Ранее у Ерке Есмахан спросили, как она влюбила в себя молодого Raim. Подробнее можно узнать здесь.

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Интересное Есмахан Ерке Париж 2024 год Казахстанский шоу-бизнес
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