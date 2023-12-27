Ерке Есмахан опубликовала пост-обращение

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан в преддверии Нового года написала пост с обращением к своей армии преданных поклонников, сообщает Zakon.kz.

Публикация с новыми семейными фотографиями была размещена 26 декабря 2023 года на личной странице актрисы в Instagram.

"Семья", - так начинается описание к обращению.

"Январь 2023 года начался с создания нашей семьи. И вот, декабрь завершается тем, что мы держим на руках нашего маленького ангелочка, и празднуем его первый месяц. Слава Всевышнему! Всем желаем только счастья. Пусть все ваши мечты исполняются. Желаю, чтобы 2024 год был сладким и удачным!" Ерке Есмахан

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23 ноября 2023 года известные казахстанские исполнители Raim и Ерке Есмахан сообщили, что стали родителями. Позднее певица опубликовала первые кадры после рождения второго сына. 30 ноября стало известно имя сына. Оказалось, супруги выбрали для малыша имя Ислам.