Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ерке Есмахан опубликовала трогательное фото младшего сына

Ерке Есмахан опубликовала трогательное фото младшего сына, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:04 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 29 октября 2024 года, порадовала подписчиков в Instagram снимком младшего сына Ислама, сообщает Zakon.kz.

Трогательное фото спящего малыша 39-летняя артистка опубликовала в Stories.

Ерке Есмахан опубликовала трогательное фото младшего сына, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:04

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Уснул, сделав все домашние дела", – пошутила под публикацией Есмахан, прикрыв лицо наследника смайликом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:04
Ерке Есмахан поделилась радостной новостью
, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:04

21 октября 2024 года Ерке заинтриговала своих фолловеров информацией о том, когда общественность сможет увидеть их с Raim сына Ислама.

Читайте также

Али Окапов показал, куда сходил с Розой Рымбаевой в день ее рождения
Али Окапов показал место, куда пригласил Розу Рымбаеву в день ее рождения
Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан
Жулдыз Абдукаримова рассказала, почему с детьми улетела в Туркестан
Мадонна нашла лечение от грусти в Париже
Мадонна нашла лечение от грусти в Париже
Динара Халдарова
Есмахан Ерке 2024 год Артисты Эстрада Семья Знаменитости Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: