Ерке Есмахан опубликовала трогательное фото младшего сына
Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 29 октября 2024 года, порадовала подписчиков в Instagram снимком младшего сына Ислама, сообщает Zakon.kz.
Трогательное фото спящего малыша 39-летняя артистка опубликовала в Stories.
Фото: Instagram/erke_esmahan
"Уснул, сделав все домашние дела", – пошутила под публикацией Есмахан, прикрыв лицо наследника смайликом.
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