Ерке Есмахан опубликовала трогательное фото младшего сына

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 29 октября 2024 года, порадовала подписчиков в Instagram снимком младшего сына Ислама, сообщает Zakon.kz.

Трогательное фото спящего малыша 39-летняя артистка опубликовала в Stories.

Фото: Instagram/erke_esmahan

"Уснул, сделав все домашние дела", – пошутила под публикацией Есмахан, прикрыв лицо наследника смайликом.

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21 октября 2024 года Ерке заинтриговала своих фолловеров информацией о том, когда общественность сможет увидеть их с Raim сына Ислама.