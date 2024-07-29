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Павел Дуров заявил, что имеет свыше 100 биологических детей

Павел Дуров заявил, что имеет свыше 100 биологических детей, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 01:12 Фото: Instagram/durov
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что имеет свыше 100 биологических детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 30 июля сообщил в своем Telegram-аккаунте.

"Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он был совершенно серьезен", – написал Дуров.

Он отметил, что глава клиники тогда сказал ему, что "высококачественного донорского материала" не хватает и что его гражданский долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.


"Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня подписаться на донорство спермы. Перенесемся в 2024 год: моя прошлая благотворительная деятельность помогла более ста парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, желающими иметь детей", – рассказал создатель Telegram. 

Ранее сообщалось, что Павел Дуров восхитился природой и амбициями Казахстана. Подробнее можно узнать здесь

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