Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что имеет свыше 100 биологических детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 30 июля сообщил в своем Telegram-аккаунте.

"Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он был совершенно серьезен", – написал Дуров.

Он отметил, что глава клиники тогда сказал ему, что "высококачественного донорского материала" не хватает и что его гражданский долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.





"Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня подписаться на донорство спермы. Перенесемся в 2024 год: моя прошлая благотворительная деятельность помогла более ста парам в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, желающими иметь детей", – рассказал создатель Telegram.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров восхитился природой и амбициями Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.

