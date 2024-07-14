Павел Дуров восхитился природой и амбициями Казахстана

15 июля в своем Telegram-канале российский предприниматель и программист Павел Дуров поделился фото и впечатлениями от поездки в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Долларовый миллиардер и основатель мессенджера Telegram с щедростью разместил фотографии величественной Астаны, оживленного Алматы, живописного Бурабая и космического Чарынского каньона.

Фото: Telegram/durov

Фото: Telegram/durov

Дуров обратил внимание, что страна привлекает международные компании и технологические стартапы благодаря благоприятной для бизнеса политике и льготным налогам.

"Страна также улучшает свои позиции в области образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты", – написал Дуров.

Фото: Telegram/durov

Фото: Telegram/durov

Он также подчеркнул, что ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

"Мы гордимся тем, что служим главной коммуникационной платформой для народа Казахстана и надеемся и дальше оставаться инструментом, ускоряющим его быструю экономическую и цифровую трансформацию". Павел Дуров

Фото: Telegram/durov

12 июля на пресс-конференции министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев вкратце рассказал о визите Павла Дурова в Казахстан.