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Павел Дуров восхитился природой и амбициями Казахстана

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 02:40 Фото: Telegram/durov
15 июля в своем Telegram-канале российский предприниматель и программист Павел Дуров поделился фото и впечатлениями от поездки в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Долларовый миллиардер и основатель мессенджера Telegram с щедростью разместил фотографии величественной Астаны, оживленного Алматы, живописного Бурабая и космического Чарынского каньона.

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 02:40

Фото: Telegram/durov

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 02:40

Фото: Telegram/durov

Дуров обратил внимание, что страна привлекает международные компании и технологические стартапы благодаря благоприятной для бизнеса политике и льготным налогам.

"Страна также улучшает свои позиции в области образования и науки, поддерживая инновационные школы и университеты", – написал Дуров.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 02:40

Фото: Telegram/durov

Бурабай, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 02:40

Фото: Telegram/durov

Он также подчеркнул, что ежемесячно Telegram пользуются 12,5 млн из 20 млн казахстанцев. Это на 25% больше, чем в прошлом году.

"Мы гордимся тем, что служим главной коммуникационной платформой для народа Казахстана и надеемся и дальше оставаться инструментом, ускоряющим его быструю экономическую и цифровую трансформацию".Павел Дуров
Чарынский каньон, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 02:40

Фото: Telegram/durov

12 июля на пресс-конференции министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев вкратце рассказал о визите Павла Дурова в Казахстан.

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