Евгений Чебатков излил душу после провального выступления

Популярный стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков решил поделиться с публикой личными переживаниями и рассказать о своей профессии, сообщает Zakon.kz.

Повествование он начал со слов: "Как же отвратительно выступил на днях".

"И это не кокетство из разряда: "Ой, публика, конечно, рукоплескала и смеялась, но как артист я собой недоволен, я знаю недочеты, невидимые никому кроме меня". Нет, говорю абсолютно откровенно и объективно – чудовищное выступление. Не знаю чувства ужаснее, чем видеть равнодушный и скучающий взгляд после убойного, как тебе казалось, панчлайна. Это падение под лед. Это неподготовленный билет на экзамене. Это таракан в чашке чая. Это сосулька на голову. Это мизинцем об дверь. Это ты по колено в болоте, вокруг ночная тайга, на тебе комары и в тебя дробью стреляет пьяный охотник, приняв за кабана. Стреляет и кричит: "Не смешно!" Евгений Чебатков

Далее он заявляет, что быть стендап-комиком – значит быть носителем особого ментального отклонения.

"Быть стендап-комиком – это, испытав весь спектр описанных выше эмоций, вытереть рот салфеткой и сказать: "Хочу добавки". Это нерациональное и нелогичное чувство. Как маньяк возвращается на место злодеяния, так и ты уже на следующий день стоишь у сцены в ожидании собственного выхода, хотя еще вчера на этой самой сцене ты умирал под ухмылки из темноты. Но ты опять туда выходишь, потому что не можешь не выходить". Евгений Чебатков

Ведущий шоу Stand Up на ТНТ отмечает, что ему потребовалось 10 лет, чтобы осознать, что провал – это не трагическое событие, а неотъемлемая и важнейшая часть пути.

"Это так сильно приводит тебя в чувство, укрепляет, заводит, дает импульс, что ты только в этот момент по-настоящему, физически чувствуешь жизненную энергию профессии. Весь вечер после выступления я был в абсолютном нокдауне, мрачный и грубый, в своих тяжелющих мыслях, которые вкупе с моими надбровными дугами моментально формируют из моего лица физиономию классического неандертальца. Однако уже на утро я сел за материал и начал работу с удвоенной силой, с чистого листа и с такой спортивной злостью, которая бы никогда не появилась, будь каждое выступление безупречным и успешным". Евгений Чебатков

В заключение он уточнил, что нужно любить и ценить каждую свою минуту на сцене.

"Сгорай на ней, но начинай снова и снова. А если от провала ты возненавидишь свое дело, значит оно никогда и не было твоим. Как же отвратительно выступил на днях. Как же это замечательно". Евгений Чебатков

Комментаторы единогласно подчеркнули, что не представляют, что Чебатков может выступить отвратительно:

Хочу выразить вам бесконечное уважение за ваше стремление к идеалу!

Самокритика – это двигатель сильных людей.

Спасибо, что делитесь.

У всех творческих людей бывают кризисы. Причем чаще всего это претензии самого к себе, а не окружающих. Вы прекрасны, Евгений.

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