Самый популярный блогер из Казахстана исполнила детскую мечту

21-летняя казахстанская блогер и актриса Алина Ким, получившая известность под прозвищем Хомяк (Хома), поделилась с поклонниками радостной новостью. Как оказалось, она побывала в Диснейленде, сообщает Zakon.kz.

Счастливые снимки из парка развлечений Ким разместила 30 июля 2024 года на странице в Instagram с подписью "Я люблю жить!".

Далее она отметила, что исполнила свою одну давнюю детскую мечту.

"Побывать в Диснейленде! Море эмоций: от восхищения до слез счастья! Одного дня было недостаточно, поэтому я обязательно вернусь сюда снова и снова! До скорой встречи!" Алина Ким

Фото: Instagram/hommm9k

Комментаторы поздравили блогера с осуществлением мечты.

Стоит отметить, что Алина Ким является самым популярным тиктокером СНГ по количеству подписчиков и входит в топ-30 наиболее популярных тиктокеров мира.

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В 2023 году Ким поделилась неизвестными фактами личной жизни. К примеру, в 19 лет она купила свою первую квартиру.