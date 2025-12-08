#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Культура и шоу-бизнес

Популярный блогер Артур Аскарулы впервые станет отцом

Аскарулы с женой, фотосессия, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:37 Фото: Instagram/archibaaalt
Казахстанский блогер Артур Аскарулы, более известный в Instagram под ником archibaaalt, поспешил поделиться радостной новостью со своей миллионной аудиторией: он с супругой Замирой в скором времени станут родителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 8 декабря 2025 года. Кадры с фотосессии будущие родители опубликовали на странице в Instagram.

"Принимаем ваши поздравления", – кратко говорится в подписи к посту.

Комментаторы сразу же принялись оставлять поздравления, желая легкой беременности. Также они уверены, что малыш будет копией Артура.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:37
Миллионы на беташар: свадьба казахстанского блогера вызвала бурю в соцсетях

О том, что Артур Аскарулы покинет ряды холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца. Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Женился 28-летний Артур Аскарулы
13:51, 08 июля 2025
Женился 28-летний Артур Аскарулы
Популярный футбольный блогер в Казахстане объявил о помолвке
17:41, 03 декабря 2024
Популярный футбольный блогер в Казахстане объявил о помолвке
Известный блогер сравнил скорость интернета в Токио и Алматы
16:43, 18 октября 2024
Известный блогер сравнил скорость интернета в Токио и Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: