Популярный блогер Артур Аскарулы впервые станет отцом

Казахстанский блогер Артур Аскарулы, более известный в Instagram под ником archibaaalt, поспешил поделиться радостной новостью со своей миллионной аудиторией: он с супругой Замирой в скором времени станут родителями, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 8 декабря 2025 года. Кадры с фотосессии будущие родители опубликовали на странице в Instagram.

"Принимаем ваши поздравления", – кратко говорится в подписи к посту.

Комментаторы сразу же принялись оставлять поздравления, желая легкой беременности. Также они уверены, что малыш будет копией Артура.

О том, что Артур Аскарулы покинет ряды холостяков, стало известно 3 декабря 2024 года. Тогда он сообщил, что его возлюбленная ответила согласием на предложение руки и сердца. Чуть позднее Артур и Замира поделились, что провели обряд "неке қию".