Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Молдир Ауелбекова исполнила мечту семилетнего сына

Молдир Ауелбекова исполнила мечту семилетнего сына, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:56 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Казахстанская певица, актриса и телеведущая Молдир Ауелбекова поделилась со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Бывшая солистка группы КешYou в Instagram опубликовала видео, как она с сыном катается на парашюте за катером (парасейлинг).

"Исполнила мечту сына!... Пусть мечты каждого ребенка исполняются и они будут счастливыми!" – написала Молдир Ауелбекова.

Подписчики порадовались за певицу и ее сына, а также оценили ее песню "Жанымда бол!" ("Будь рядом!"):

  • "Круто".
  • "Классно".
  • "Прекрасно! Песня – супер!"
  • "Какой потрясающий голос".
  • "Пусть Аллах оберегает вас".
  • "Прекрасно, чудесно. Пусть и у нас получится".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:56
Певица Молдир Ауелбекова похвасталась подарком сыну за 60 млн тенге
, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 16:56

В феврале 2024 года Молдир Ауелбекова поделилась с подписчиками размышлениями о семейных ценностях. Она заявила, что дети – это подарок от Бога. А в марте артистка показала новый черный наряд.

Читайте также

Ольга Бузова опубликовала детское фото с сестрой
Ольга Бузова опубликовала детское фото с сестрой
Чем закончилась история с гитарой Ерлана Кокеева и Air Astana
Чем закончилась история с гитарой Ерлана Кокеева и Air Astana
Алсу сделала заявление
Алсу сделала заявление
Динара Халдарова
2024 год Шоу-бизнес Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Спад жары и сильные дожди ожидаются в Казахстане
Казахстанцы пока не понимают последствий – рынок платежных организаций о рисках уничтожения отрасли
Казахстанцы пока не понимают последствий – о рисках уничтожения отрасли платежных организаций
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
Прервите разговор: важное заявление сделал Нацбанк Казахстана
ДТП
Четверо погибших и сгоревшее авто – ДТП в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: