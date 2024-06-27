Молдир Ауелбекова исполнила мечту семилетнего сына

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Молдир Ауелбекова поделилась со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Бывшая солистка группы КешYou в Instagram опубликовала видео, как она с сыном катается на парашюте за катером (парасейлинг).

"Исполнила мечту сына!... Пусть мечты каждого ребенка исполняются и они будут счастливыми!" – написала Молдир Ауелбекова.

Подписчики порадовались за певицу и ее сына, а также оценили ее песню "Жанымда бол!" ("Будь рядом!"):

"Круто".

"Классно".

"Прекрасно! Песня – супер!"

"Какой потрясающий голос".

"Пусть Аллах оберегает вас".

"Прекрасно, чудесно. Пусть и у нас получится".

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В феврале 2024 года Молдир Ауелбекова поделилась с подписчиками размышлениями о семейных ценностях. Она заявила, что дети – это подарок от Бога. А в марте артистка показала новый черный наряд.