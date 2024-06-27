Молдир Ауелбекова исполнила мечту семилетнего сына
Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Казахстанская певица, актриса и телеведущая Молдир Ауелбекова поделилась со своими поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.
Бывшая солистка группы КешYou в Instagram опубликовала видео, как она с сыном катается на парашюте за катером (парасейлинг).
"Исполнила мечту сына!... Пусть мечты каждого ребенка исполняются и они будут счастливыми!" – написала Молдир Ауелбекова.
Подписчики порадовались за певицу и ее сына, а также оценили ее песню "Жанымда бол!" ("Будь рядом!"):
- "Круто".
- "Классно".
- "Прекрасно! Песня – супер!"
- "Какой потрясающий голос".
- "Пусть Аллах оберегает вас".
- "Прекрасно, чудесно. Пусть и у нас получится".
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