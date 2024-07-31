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Экс-бойфренд Ольги Бузовой об отношениях с теледивой: Мы пили каждый день

Экс-бойфренд Ольги Бузовой об отношениях с теледивой: Мы пили каждый день, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 17:32 Фото: Instagram/buzova86, YouTube/propusk_media
Российский бизнесмен Денис Лебедев спустя шесть лет раскрыл детали расставания с известной телеведущей Ольгой Бузовой, сообщает Zakon.kz.

Победитель шоу "Замуж за Бузову", где Ольга искала спутника жизни, рассказал, что отношения с теледивой закончились не совсем хорошо.

"Мы с Олей расстались не по-человечески. По происшествии времени я, наверное, понимаю, что все люди разные, кто-то более триггерный, более тревожный... Какие-то у Оли были, наверное, свои гештальты незакрытые по поводу мужчин и ее отношений, она как-то сыграла в наших отношениях именно так, как сыграла. С какими-то страхами, подозрениями, наговорами на меня", – заявил Денис Лебедев в шоу "proПУСК".

Бизнесмен отметил, что у него с Ольгой "не было возможности поговорить об этом". Несмотря на это, чувства к бывшей девушке у Дениса "были и остаются достаточно теплые, дружеские, человеческие".

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Также экс-бойфренд Бузовой высказался по поводу ее скандала с телеведущим Дмитрием Губерниевым, связанного с алкоголем.

"Это (ее. – Прим. ред.) проблема. Мы же с ней пили каждый день вино... Она не пьет крепкий алкоголь, не употребляет наркотики, но каждый день мы пили вино. Я не пил вообще тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-то действии – это неправильно", – подчеркнул Лебедев.

Он считает, что Оле по уровню заработка может быть равен только кто-то из политиков.

"Но она нужна какому-то политику что ли? Она как женщина в этом плане пустая. Я никого не осуждаю, но женщина должна себя отдавать, должна энергию свою отдавать, время должна отдавать, а когда ты смотришь на свою любимую по телеку и сам себе обед кашеваришь...", – объяснил Денис.

В заключении Лебедев пожелал Бузовой обрести женское счастье и достойного мужчину.

"Я благодарен Оле, желаю ей только счастья... Я счастлив. Я счастливый мужчина, я счастливый отец, счастливый муж, счастливый сын, счастливый предприниматель", – сказал Денис Лебедев.

Ранее певица Валерия объяснила, почему у Ольги Бузовой нет мужчины.

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