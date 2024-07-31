Минкультуры прокомментировало увольнение сотрудниц ГАТОБ имени Абая
В Казнете распространяется видео, на котором одна из уволенных сотрудниц Назерке Абылкасымова рассказала, что ее и еще восемь капельдинеров, сокращают. Об этом они узнали неожиданно, и их в грубой форме попросили подписать уведомление о сокращении штата.
@golos_sotrudnikov_gatob Казахский национальный театр оперы балета имени Абая незаконно увольняет сотрудников. #р#рек#рекомендации#кодекс#министерствокультуры#министерствокультурыиинформациирк#гатоб#отделкадров#генеральнаяпрокуратура#сокращениевтеатре#31канал#ктк#айран#аманат#аманатпартиясып#прокуратура#аидабалаевап#первыйканалевразия#жанаказахстан#ulusmedia#нтк#24кз ♬ original sound - Голос сотрудников ГАТОБ
В Минкультуры заявили, что изменения включают исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации.
"Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что проведут служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже.
Ранее министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова 25 июня на заседании правительства РК сообщила, планируется ли как-то наказывать работодателей, которые через год увольняют людей, нанятых на субсидируемые рабочие места.