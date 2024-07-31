Нуртаса Адамбая обвинили в нарушении закона о религиозной деятельности

Казахстанский комедийный актер, шоумен, продюсер, а ныне блогер Нуртас Адамбай предстанет перед судом в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в информации, которая была размещена в Судебном кабинете, ему предъявлены обвинения в нарушении закона о религиозной деятельности.

"Нуртас Абайулы Адамбай обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 490, пунктом 4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – говорится в постановлении специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны.

Ему инкриминируется нарушение установленных законодательством требований к строительству культовых зданий (сооружений), а также перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые сооружения.



Вместе с тем, материалах дела указывается, что актеру вменяют пункт 3 части 1 этой же статьи: нарушение требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.



Судебное заседание назначено на 1 августа.

Ранее сообщалось, что Нуртас Адамбай извинился перед Канело и подписчиками.

