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Нуртаса Адамбая обвинили в нарушении закона о религиозной деятельности

Нуртаса Адамбая обвиняют в нарушении закона о религиозной деятельности, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 23:21 Фото: Instagram/nurtasadambay
Казахстанский комедийный актер, шоумен, продюсер, а ныне блогер Нуртас Адамбай предстанет перед судом в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в информации, которая была размещена в Судебном кабинете, ему предъявлены обвинения в нарушении закона о религиозной деятельности.

"Нуртас Абайулы Адамбай обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 490, пунктом 4 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – говорится в постановлении специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны.

Ему инкриминируется нарушение установленных законодательством требований к строительству культовых зданий (сооружений), а также перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые сооружения.

Вместе с тем, материалах дела указывается, что актеру вменяют пункт 3 части 1 этой же статьи: нарушение требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.

Судебное заседание назначено на 1 августа. 

Ранее сообщалось, что Нуртас Адамбай извинился перед Канело и подписчиками. 

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