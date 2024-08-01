Стало известно, за что судят Нуртаса Адамбая
Фото: Instagram/nurtasadambay
Казахстанский комедийный актер, шоумен, продюсер, а ныне блогер Нуртас Адамбай рассказал, почему его судят, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 31 июля 2024 года, стало известно, что Нуртас Адамбай предстанет перед судом в Астане. Ему были предъявлены обвинения в нарушении закона о религиозной деятельности.
"Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода Священного Корана на своей странице Instagram. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", – написал сегодня, 1 августа, Нуртас Адамбай в Instagram.
Отметим, что и подписчики солидарны с актером:
- "Думаю, мы все взрослые, и знаем, кто прав, а кому заняться нечем".
- "Ничего экстремистского не видел на вашей странице. Только позитив".
- "Это очень странно и печально. Ведь вы же как раз распространяете добро, распространяете ислам".
- "Очень странно, что нельзя цитировать Коран. Коран был ниспослан для людей. Какое-то недоразумение, возможно. Желаю терпения и справедливого суда".
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