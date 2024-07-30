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Ерке Есмахан в компании матери, свекрови и няни улетела из Казахстана

Ерке Есмахан в компании матери, свекрови и няни улетела из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:28 Фото: Instagram/erke_esmahan
Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 30 июля 2024 года, опубликовала фотографии из алматинского аэропорта и рассказала об отъезде из страны, сообщает Zakon.kz.

Артистка в Instagram-Stories заявила, что улетает к морю с мужем Раймбеком Бактыгереевым (сценический псевдоним Raim) и сыном Исламом. Звездной семье компанию составили их мамы и няня.

"Забираем двух мам, няню к морю, уезжаем в отпуск. Исламок с нами, а Муслим не захотел полететь, так как у него есть соревнования по баскетболу. Пусть отдых будет чудесным. Светлого пути", – написала Ерке Есмахан, поделившись снимками с аэропорта южной столицы.
Ерке Есмахан улетела, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:28

Фото: Instagram/erke_esmahan

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