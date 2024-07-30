Ерке Есмахан в компании матери, свекрови и няни улетела из Казахстана

Фото: Instagram/erke_esmahan

Известная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 30 июля 2024 года, опубликовала фотографии из алматинского аэропорта и рассказала об отъезде из страны, сообщает Zakon.kz.

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