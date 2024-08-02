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"Королева марафонов" продала очередную квартиру, но все еще должна налоговой миллионы

Блиновская платит долги, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 04:08 Фото: instagram/elena_blinovskaya
Долг Елены Блиновской ежедневно растет с геометрической прогрессией. Как минимум, на несколько сотен тысяч рублей в день. Задолженность марафонщицы все еще составляет 678 миллионов рублей. Чтобы ее погасить, она продолжает распродавать имущество, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Star, Елена Блиновская все еще в тюрьме, так как не выплатила все долги налоговой. Теперь она пошла на крайние меры и продала очередную квартиру за 70 млн рублей (385 млн 413 тыс. 828 тенге). В очереди на продажу находится автопарк с Lamborghini и Bentley.

Из-за того, что все имущество инфоцыганки арестовано, приходится изымать средства через спецсчет в Следственном комитете. Только после этого по ходатайству деньги идут в госбюджет. Подобным образом государство уже получило от звезды 100 млн рублей.

Как поясняют представители Блиновской, ее имущества не хватит для того, чтобы расквитаться со всеми долгами. До сих пор она должна государству около 678 млн рублей (3 млрд 733 млн 008 тыс. 223 тенге). Елена просит признать ее банкротом.

В данный момент Елене Блиновской помогает ее отец. Он продал одну из своих квартир, чтобы снизить ее долг перед Федеральной налоговой службой. 

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