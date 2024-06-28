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Отец "королевы марафонов" продал квартиру, чтобы снизить ее долг перед налоговой

блогер, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 00:41 Фото: instagram.com/elena_blinovskaya
Отец известного российского блогера Елены Блиновской продал одну из своих квартир, чтобы снизить ее долг перед Федеральной налоговой службой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 июня "Известиям" рассказал адвокат Блиновской Иван Морозов. Отмечается, что за "королеву марафонов" отец внес 70 млн рублей.

По состоянию на март 2024 года, Блиновская задолжала ФНС около 1,4 млрд рублей.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

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