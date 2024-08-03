Ксения Собчак сравнила фотографии певицы Рианны и Валерия Леонтьева

Российская журналистка Ксения Собчак сравнила в своем Telegram-канале фотоссесии Валерия Леонтьева и певицы Рианны. Она нашла в них кое-что общее, сообщает Zakon.kz.

По словам журналистки, российский певец и зарубежная исполнительница хитов задействовали общую декорацию.

"Я знаю, где Рианна снимала свою новую коллекцию для Savage X Fenty". Российская журналистка Ксения Собчак

Можно ли считать это сравнение иронией или автор Telegram-канала СОБЧАК заявила об этом со знанием дела, она не уточнила.





Ранее российской журналистке и телеведущей Тине Канделаки задали "некорректный" вопрос и она на него ответила.