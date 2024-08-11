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Ксения Собчак опубликовала трогательные фотографии с отцом

Ксения Собчак с отцом , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 05:22 Фото: Telegram/xenia_sobchak_bot
Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала трогательные фотографии со своим покойным отцом Анатолием Собчаком. Они вызвали много эмоций у ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

10 августа 2024 года бывший губернатор Санкт-Петербурга мог бы отпраздновать очередной день рождения. Об этой памятной дате и вспомнила его дочь Ксения Собчак в Telegram.

Подписчики журналистки тепло отреагировали на публикацию.

  • Поздравляю с днем рождения папы! Первое фото видел в одной из запрещенных соцсетей не так давно.
  • Чудесные фото! Очень теплые и атмосферные!
  • Моего отца нет со мной всего три года, но его "доченька я горжусь тобой" лучшее что я слышала в жизни.
  • Надо же, у меня день рождения в один день с вашим папой, Ксения. Ваша любовь к отцу очень трогательна.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак сравнила в своем Telegram-канале фотосессии Валерия Леонтьева и певицы Рианны. Она нашла в них кое-что общее.

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