Ксения Собчак опубликовала трогательные фотографии с отцом

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала трогательные фотографии со своим покойным отцом Анатолием Собчаком. Они вызвали много эмоций у ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

10 августа 2024 года бывший губернатор Санкт-Петербурга мог бы отпраздновать очередной день рождения. Об этой памятной дате и вспомнила его дочь Ксения Собчак в Telegram.

Подписчики журналистки тепло отреагировали на публикацию.

Поздравляю с днем рождения папы! Первое фото видел в одной из запрещенных соцсетей не так давно.

Чудесные фото! Очень теплые и атмосферные!

Моего отца нет со мной всего три года, но его "доченька я горжусь тобой" лучшее что я слышала в жизни.

Надо же, у меня день рождения в один день с вашим папой, Ксения. Ваша любовь к отцу очень трогательна.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак сравнила в своем Telegram-канале фотосессии Валерия Леонтьева и певицы Рианны. Она нашла в них кое-что общее.