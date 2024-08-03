Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Баян Алагузова поблагодарила хейтеров за критику

Баян Алагузова поблагодарила хейтеров за критику, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:18 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова после критики в адрес клипа ее группы КешYOU с участием Снуп Догга решила выступить с заявлением, сообщает Zakon.kz.

50-летняя актриса обратилась к ненавистникам своего творчества.

Супруга бизнесмена Турсенгали Алагузова уточнила, что во все времена у нее были хейтеры, но она всегда шла только вперед.

Алагузова поблагодарила хейтеров, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:18

Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

"Вы придаете мне много сил и уверенности в том, что я иду в правильном направлении. Благодарю вас во все времена!"Баян Алагузова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:18
Казахстанцы не оценили новый клип Алагузовой для КешYOU с участием Снуп Догга
, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 09:18

Весной 2024 года американский рэпер и актер Келвин Бродус-младший, известный как Снуп Догг, снял совместный клип с казахстанской группой КешYOU.

По словам Алагузовой, после анонса клипа перед ее командой открылись новые возможности. Отметим, что ролик снимался в Лос-Анджелесе.

Читайте также

41-летняя Ксения Бородина опубликовала ряд фото с новым возлюбленным
41-летняя Ксения Бородина опубликовала фото с новым возлюбленным
Рианну и Леонтьева сравнили
Ксения Собчак сравнила фотографии певицы Рианны и Валерия Леонтьева
Канделаки ответила на вопрос
Тина Канделаки ответила на "некорректный" вопрос о своем прошлом
Анастасия Московчук
Алагузова Баян Казахстан 2024 год Клипы Казахстанский шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Принято решение по петиции об отмене перевода времени в Казахстане
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Немедленно звоните на 1414: к казахстанцам обратились из Минздрава
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Скандал вокруг Wildberries набирает обороты: к нему неожиданно присоединился Пригожин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: