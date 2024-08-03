Баян Алагузова поблагодарила хейтеров за критику
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова после критики в адрес клипа ее группы КешYOU с участием Снуп Догга решила выступить с заявлением, сообщает Zakon.kz.
50-летняя актриса обратилась к ненавистникам своего творчества.
Супруга бизнесмена Турсенгали Алагузова уточнила, что во все времена у нее были хейтеры, но она всегда шла только вперед.
Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy
"Вы придаете мне много сил и уверенности в том, что я иду в правильном направлении. Благодарю вас во все времена!"Баян Алагузова
Весной 2024 года американский рэпер и актер Келвин Бродус-младший, известный как Снуп Догг, снял совместный клип с казахстанской группой КешYOU.
По словам Алагузовой, после анонса клипа перед ее командой открылись новые возможности. Отметим, что ролик снимался в Лос-Анджелесе.
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