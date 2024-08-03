Баян Алагузова поблагодарила хейтеров за критику

Казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова после критики в адрес клипа ее группы КешYOU с участием Снуп Догга решила выступить с заявлением, сообщает Zakon.kz.

50-летняя актриса обратилась к ненавистникам своего творчества.

Супруга бизнесмена Турсенгали Алагузова уточнила, что во все времена у нее были хейтеры, но она всегда шла только вперед.

Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

"Вы придаете мне много сил и уверенности в том, что я иду в правильном направлении. Благодарю вас во все времена!" Баян Алагузова

Материал по теме Казахстанцы не оценили новый клип Алагузовой для КешYOU с участием Снуп Догга

Весной 2024 года американский рэпер и актер Келвин Бродус-младший, известный как Снуп Догг, снял совместный клип с казахстанской группой КешYOU.

По словам Алагузовой, после анонса клипа перед ее командой открылись новые возможности. Отметим, что ролик снимался в Лос-Анджелесе.