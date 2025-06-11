Баян Алагузова показала отрывок нового клипа
Фото: YouTube/dina_tolepbergen
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с поклонниками фрагментом нового клипа на песню "Я красива" группы KESHYOU, сообщает Zakon.kz.
Главные события клипа происходят на ярко розовом фоне. Сам трек звучит на русском и казахском языках. Участницы трио показали зрителям легкие летние образы.
Поклонники оценили чарующую энергетику будущего музыкального творения. Теперь они ждут полную версию клипа.
Ранее Баян Алагузова собрала комплименты в Сети.
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