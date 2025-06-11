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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала отрывок нового клипа

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 08:40 Фото: YouTube/dina_tolepbergen
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поделилась с поклонниками фрагментом нового клипа на песню "Я красива" группы KESHYOU, сообщает Zakon.kz.

Главные события клипа происходят на ярко розовом фоне. Сам трек звучит на русском и казахском языках. Участницы трио показали зрителям легкие летние образы.

Поклонники оценили чарующую энергетику будущего музыкального творения. Теперь они ждут полную версию клипа.

Ранее Баян Алагузова собрала комплименты в Сети.

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Аксинья Титова
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