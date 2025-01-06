Алсу обратилась к отцу

Российская певица Алсу поздравила своего отца Ралифа Сафина с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

6 января артистка опубликовала на своей странице в Instagram совместные фотографии с папой.

"У папы моего любимого сегодня день рождения. Давайте пожелаем ему крепкого здоровья и долгих и счастливых лет жизни. Нас у него много (четверо детей и 15 внуков), а он у нас один! Любим бесконечно", – написала Алсу под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Долгих лет жизни! Здоровья и благополучия вам!

Папа хорош, конечно. Но мама – это вообще супер-красотка и молодая девочка. Счастья всей вашей семье.

Как хорошо, когда есть папа, опора, скала, на которого можно опереться и не бояться!

Заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации и предпринимателю Ралифу Сафину сегодня исполнился 71 год.



Ранее сообщалось, что адвокат Яна Абрамова высказался о бойфренде Алсу.