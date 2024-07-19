Димаш Кудайберген признался в любви к фанатам из Китая

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 19 июля поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал кадры с концерта в Циндао (Китай).

"Спасибо, Циндао. Это была потрясающая ночь. Люблю вас всех", – написал Димаш Кудайберген под постом.



Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Вы удивляете, каждое выступление – это чистые эмоции. Браво. Берегите себя, приветствую вас из Бразилии. Желаем успехов!

Шикарнейшее выступление.

Необыкновенное выступление, поздравляю дорогой Димаш, место вибрировало в ритме твоего прекрасного голоса, все чувствовали тепло твоей души.

Браво! Потрясающе абсолютно все – образ, подбор композиций и, конечно, твой неземной голос и невероятная харизма! Ты – просто космос, Димаш! Обожаем!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген трогательно обратился к самому близкому человеку. Его матери 15 июля 2024 года исполнился 51 год. Кудайберген посвятил ей теплые слова в личном блоге.