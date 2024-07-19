Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Димаш Кудайберген признался в любви к фанатам из Китая

Димаш Кудайберген поблагодарил китайских фанатов за потрясающую ночь, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 23:32 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 19 июля поделился с поклонниками новым видео, сообщает Zakon.kz.

Артист на своей странице в Instagram опубликовал кадры с концерта в Циндао (Китай).

"Спасибо, Циндао. Это была потрясающая ночь. Люблю вас всех", – написал Димаш Кудайберген под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них: 

  • Вы удивляете, каждое выступление – это чистые эмоции. Браво. Берегите себя, приветствую вас из Бразилии. Желаем успехов!
  • Шикарнейшее выступление.
  • Необыкновенное выступление, поздравляю дорогой Димаш, место вибрировало в ритме твоего прекрасного голоса, все чувствовали тепло твоей души.
  • Браво! Потрясающе абсолютно все – образ, подбор композиций и, конечно, твой неземной голос и невероятная харизма! Ты – просто космос, Димаш! Обожаем!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген трогательно обратился к самому близкому человеку. Его матери 15 июля 2024 года исполнился 51 год. Кудайберген посвятил ей теплые слова в личном блоге. 

Читайте также

Кайрат Нуртас вышел на свободу
Кайрат Нуртас вышел на свободу
Алсу рассказала, как дети отнеслись к разводу родителей
Алсу рассказала, как дети отнеслись к разводу родителей
Сая Оразгалиева показала, как изменилась ее жизнь с 2020 года
Сая Оразгалиева показала, как изменилась ее жизнь с 2020 года
Айсулу Омарова
Кудайберген Димаш 2024 год Концерты Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: