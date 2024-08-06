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Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь

Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 18:16 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 6 августа рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instsgram. Также звезда опубликовала фотографию, на которой она вместе с дочерью лежит на кровати в детской комнате. 

"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", – написала Баян Алагузова под постом. 

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Алиса выйграла эту жизнь, родившись дочерью Баян Максатовны.
  • Алиса с арабского "благодарная, искренняя, величественная", ударение на последний звук.
  • Молодцы! Красивая пара, великолепное имя для дочери!

5 августа 2024 года казахстанский продюсер Баян Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.

У Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

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