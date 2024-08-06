Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова 6 августа рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой, сообщает Zakon.kz.
Об этом она написала на своей странице в Instsgram. Также звезда опубликовала фотографию, на которой она вместе с дочерью лежит на кровати в детской комнате.
"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", – написала Баян Алагузова под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Алиса выйграла эту жизнь, родившись дочерью Баян Максатовны.
- Алиса с арабского "благодарная, искренняя, величественная", ударение на последний звук.
- Молодцы! Красивая пара, великолепное имя для дочери!
5 августа 2024 года казахстанский продюсер Баян Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.
У Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.
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