Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь

Казахстанский продюсер Баян Алагузова 6 августа рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Instsgram. Также звезда опубликовала фотографию, на которой она вместе с дочерью лежит на кровати в детской комнате.

"Добро пожаловать домой, Алагузова Алиса Турсынгалиевна", – написала Баян Алагузова под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев:

Алиса выйграла эту жизнь, родившись дочерью Баян Максатовны.

Алиса с арабского "благодарная, искренняя, величественная", ударение на последний звук.

Молодцы! Красивая пара, великолепное имя для дочери!

5 августа 2024 года казахстанский продюсер Баян Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями.

У Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

