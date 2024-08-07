Баян Алагузова опубликовала нежное видео с новорожденной дочерью

Казахстанский продюсер Баян Алагузова опубликовала милое видео со своей новорожденной дочерью Алисой, сообщает Zakon.kz.

7 августа на своей странице в Instagram Алагузова разместила ролик, на котором она в домашней одежде качает дочь. Видео она сопроводила песней казахстанского исполнителя Еркеша Хасана "Қызым".

Поклонникам звезды понравилось новое видео. Они оставили множество комментариев:

Вообще другая Баян, мамочка с лялечкой. Побольше такого теплого душевного контента.

Сильная женщина. Всех порвала, всем доказала, сама себя сделала.

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5 августа 2024 года 50-летняя Алагузова удивила общественность новостью о пополнении в семействе. Она и ее супруг Турсенгали Алагузов стали родителями. 6 августа продюсер рассказала, какое имя дали ее третьей дочери. Новорожденную малышку назвали Алисой. Позже стало известно, что Баян Алагузова после роддома сразу же отправилась на съемочную площадку.

