50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз
Этим событием Алагузова решила поделиться на странице в Instagram.
В подписи к фотографиям она уточнила: "Я снова стала мамой!"
"Мы тебя так долго ждали. Наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова … Турсынгалиевна!!!"Баян Алагузова
Об этом также известила старшая дочь Алагузовой Айсауле Бакытбек. Она разместила пост на странице в Instagram, подтвердив, что у нее появилась сестренка.
"У нас разница в возрасте всего 28 лет, малышка, мы тебя ждали! Добро пожаловать в нашу веселую семью, сестренка!" Айсауле Бакытбек
Примечательно, что сама Бакытбек находится в интересном положении уже в третий раз.
Комментаторы молниеносно принялись поздравлять актрису, уточнив, что они "в шоке".
- У вас получаются чудесные девочки. Поздравляю.
- Ура, здоровья малышке.
- Как же я за вас рада.
- Счастливая девочка.
- Счастья нашей принцессе! Вы заслужили любовь и счастье! – пишут интернет-пользователи.
Алагузова воспитывает двух дочерей от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.
Не так давно продюсер группы КешYOU рассуждала о счастье. Тогда она заявила, что "счастье иметь семью – большую, добрую, любящую, дружную".