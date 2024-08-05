Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз

50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 16:32 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова рассказала подписчикам радостное известие 5 августа 2024 года. Неожиданно для всех телеведущая заявила, что стала мамой в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Этим событием Алагузова решила поделиться на странице в Instagram.

В подписи к фотографиям она уточнила: "Я снова стала мамой!"

"Мы тебя так долго ждали. Наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова … Турсынгалиевна!!!"Баян Алагузова

Об этом также известила старшая дочь Алагузовой Айсауле Бакытбек. Она разместила пост на странице в Instagram, подтвердив, что у нее появилась сестренка.

"У нас разница в возрасте всего 28 лет, малышка, мы тебя ждали! Добро пожаловать в нашу веселую семью, сестренка!" Айсауле Бакытбек

Примечательно, что сама Бакытбек находится в интересном положении уже в третий раз.

Комментаторы молниеносно принялись поздравлять актрису, уточнив, что они "в шоке".

  • У вас получаются чудесные девочки. Поздравляю.
  • Ура, здоровья малышке.
  • Как же я за вас рада.
  • Счастливая девочка.
  • Счастья нашей принцессе! Вы заслужили любовь и счастье! – пишут интернет-пользователи.

Алагузова воспитывает двух дочерей от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

Не так давно продюсер группы КешYOU рассуждала о счастье. Тогда она заявила, что "счастье иметь семью – большую, добрую, любящую, дружную".

Читайте также

Многодетный экс-супруг Ольги Бузовой готов удочерить малышку, найденную в поле
Многодетный экс-супруг Ольги Бузовой готов удочерить малышку, найденную в поле
Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников
Внешний вид 74-летней Надежды Бабкиной шокировал поклонников
Отар Кушанашвили разоблачил Глюкозу
Отар Кушанашвили разоблачил Глюкозу
Анастасия Московчук
Алагузова Баян Казахстан 2024 год Семья Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Сергею Шнурову запретили пить алкоголь
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Стало известно с кем будет биться Нурбек Оралбай за &quot;золото&quot; на Олимпиаде
Стало известно, с кем будет биться Нурбек Оралбай за "золото" на Олимпиаде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: