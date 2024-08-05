50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова рассказала подписчикам радостное известие 5 августа 2024 года. Неожиданно для всех телеведущая заявила, что стала мамой в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Этим событием Алагузова решила поделиться на странице в Instagram.

В подписи к фотографиям она уточнила: "Я снова стала мамой!"

"Мы тебя так долго ждали. Наши три килограмма счастья! У нас родилась дочь! Алагузова … Турсынгалиевна!!!" Баян Алагузова

Об этом также известила старшая дочь Алагузовой Айсауле Бакытбек. Она разместила пост на странице в Instagram, подтвердив, что у нее появилась сестренка.

"У нас разница в возрасте всего 28 лет, малышка, мы тебя ждали! Добро пожаловать в нашу веселую семью, сестренка!" Айсауле Бакытбек

Примечательно, что сама Бакытбек находится в интересном положении уже в третий раз.

Комментаторы молниеносно принялись поздравлять актрису, уточнив, что они "в шоке".

У вас получаются чудесные девочки. Поздравляю.

Ура, здоровья малышке.

Как же я за вас рада.

Счастливая девочка.

Счастья нашей принцессе! Вы заслужили любовь и счастье! – пишут интернет-пользователи.

Алагузова воспитывает двух дочерей от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

Не так давно продюсер группы КешYOU рассуждала о счастье. Тогда она заявила, что "счастье иметь семью – большую, добрую, любящую, дружную".