Ерке Есмахан призвала фанатов помечтать

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 6 августа спросила у своих фанатов, чтобы они сделали, если бы получили 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом она спросила на своей странице в Instagram.

"Что бы вы сделали, если бы вдруг получили 10 миллионов тенге? Давайте не будем паниковать, когда это произойдет, и начнем планировать прямо сейчас", – написала певица по постом.

Я бы купила дом. Но так сложно купить квартиру.

Я бы подарил отцу машину из салона.

Если посмотреть на это с другой стороны, 10 миллионов — это не такие уж и большие деньги, верно? Достаточно, чтобы купить корову, недостаточно, чтобы купить землю. Если бы у меня не было дома, я бы могла внести первоначальный взнос, если бы у меня был дом, я закрыл досрочно ипотеку. Я бы сократил кредиты.

Ранее Ерке Есмахан порадовала подписчиков новыми фото. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала нежные фотографии из Парижа. На снимках Ерке Есмахан позирует на фоне Эйфелевой башни.