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Ерке Есмахан призвала фанатов помечтать

Ерке Есмахан заставила фанатов помечтать, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 00:21 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан 6 августа спросила у своих фанатов, чтобы они сделали, если бы получили 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом она спросила на своей странице в Instagram. 

"Что бы вы сделали, если бы вдруг получили 10 миллионов тенге? Давайте не будем паниковать, когда это произойдет, и начнем планировать прямо сейчас", – написала певица по постом.
  • Я бы купила дом. Но так сложно купить квартиру.
  • Я бы подарил отцу машину из салона.
  • Если посмотреть на это с другой стороны, 10 миллионов — это не такие уж и большие деньги, верно? Достаточно, чтобы купить корову, недостаточно, чтобы купить землю. Если бы у меня не было дома, я бы могла внести первоначальный взнос, если бы у меня был дом, я закрыл досрочно ипотеку. Я бы сократил кредиты.

Ранее Ерке Есмахан порадовала подписчиков новыми фото. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала нежные фотографии из Парижа. На снимках Ерке Есмахан позирует на фоне Эйфелевой башни.

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