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Клава Кока опубликовала фотосессию в подвенечном платье

певица, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 01:11 Фото: Instagram/klavacoca
Российская певица Клава Кока отметила 28-летие в компании возлюбленного и друзей. Также среди гостей оказался бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, Мари Краймбрери, Пашу и бойфренд именинницы Александр Поверин, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с вечеринки она поделилась в Instagram.

Артистка решила устроить день рождения в ресторане в Москве. Отметим, что на вечеринке гадали на таро, коктейли и задувание свечей под хит "Руки Вверх!"

В свой день рождения певица провела фотосессию в подвенечном платье, с фатой и со свадебными атрибутами. Девушка получила яркие кадры, которыми поделилась в социальных сетях с подписчиками.

"Спасибо за поздравления", – подписала пост Клава Кока.

Ранее сообщалось, что доходы крупных блогеров России в Instagram выросли на 35% за год. Наибольший доход от рекламы получила певица Клава Кока – 21,2 млн рублей.

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