Клава Кока опубликовала фотосессию в подвенечном платье
Фото: Instagram/klavacoca
Российская певица Клава Кока отметила 28-летие в компании возлюбленного и друзей. Также среди гостей оказался бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, Мари Краймбрери, Пашу и бойфренд именинницы Александр Поверин, сообщает Zakon.kz.
Кадрами с вечеринки она поделилась в Instagram.
Артистка решила устроить день рождения в ресторане в Москве. Отметим, что на вечеринке гадали на таро, коктейли и задувание свечей под хит "Руки Вверх!"
В свой день рождения певица провела фотосессию в подвенечном платье, с фатой и со свадебными атрибутами. Девушка получила яркие кадры, которыми поделилась в социальных сетях с подписчиками.
"Спасибо за поздравления", – подписала пост Клава Кока.
Ранее сообщалось, что доходы крупных блогеров России в Instagram выросли на 35% за год. Наибольший доход от рекламы получила певица Клава Кока – 21,2 млн рублей.
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